Corona als Booster für Pharmakonzerne

Lockdowns beschleunigen die Geschäfte von Anbietern im Internet, allen voran Branchenprimus Amazon. Der US-Konzern verdoppelte im Vorjahr fast seinen Nettogewinn auf 21,3 Mrd. Dollar. Nicht nur dank seines Kerngeschäfts Onlineshopping, sondern auch wegen diverser Clouddienste. Heuer aber wächst Amazon von Quartal zu Quartal langsamer. Grund: Lockdowns sind vielerorts Geschichte, die Konsumenten kehren wieder in die Geschäfte zurück. Das Jahresergebnis von 2020 dürfte verfehlt werden, aber es wird das zweitbeste in der Konzerngeschichte.

Ähnlich verhält es sich beim deutschen Internet-Modehändler Zalando. Dieser konnte im Vorjahr ebenfalls den Gewinn auf 226 Mio. Euro mehr als verdoppeln und dürfte heuer auf diesem Niveau verbleiben.

Streaming und Essenslieferungen

Von den Lockdowns betroffen war auch die Vergnügungsbranche, den Menschen blieb oft nur der Fernseher. Streaminganbieter wie Amazon, Disney oder Netflix verzeichneten hohe Abozuwächse. Neue Konkurrenten kommen auf den Markt und setzen Netflix und Co. unter Druck. Sie müssen mehr investieren, sodass die Gewinnentwicklung nicht Schritt halten kann.

Wer daheim bleiben muss, isst auch dort. Essenszulieferer etablierten sich nachhaltig. Der deutsche Konzern Delivery Hero mit seiner Tochter Mjam sowie der niederländische Anbieter Just Eat Takeaway (Lieferando) matchen sich in Österreich um die Marktführerschaft. International entstehen laufend neue Anbieter, es kommt vermehrt zu Übernahmen. In dieser Branche ist also noch lange nicht alles gegessen.