Commerzialbank: FMA-Vorstand Ettl als Beschuldigter

An den in der Banken- und Finanzwirtschaft stark polarisierenden Ettl hat sich die ÖVP bisher die Zähne ausgebissen. Der ehemalige Notenbanker kam 2008 unter SPÖ-Kanzler Alfred Gusenbauer in den FMA-Vorstand und war eine klare parteipolitische Besetzung. Die FMA wurde immer proporzmäßig aufgeteilt. Die ÖVP-Vorstände (derzeit Eduard Müller) wechselten, Ettl, 55, aber blieb.

Dass er nach wie vor im Amt ist, „verdankt“ Ettl eigentlich dem Ibiza-Video, das die türkis-blaue Regierung sprengte. ÖVP und FPÖ waren sich einig über eine Reform der Bankenaufsicht und die Reduzierung der FMA auf einen Alleinvorstand. Klar, dass Ettl zu gehen hatte.

Die Begutachtung war abgeschlossen, in wenigen Wochen hätte das Parlament die Reform beschlossen und Ettl wäre Ende 2020 per Gesetz abberufen worden. Doch mit der Reform wurde es nichts.

Ettls Vertrag läuft bis Februar 2023. Ein Vorstand der FMA, einer unabhängigen Aufsichtsbehörde, kann nur sehr schwer abberufen werden. Laut dem Finanzmarktaufsichtsbehördengesetz entweder wegen dauernder gesundheitlicher Dienstunfähigkeit oder wegen grober Pflichtverletzung.