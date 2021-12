Cofag fordert rechtswidrig ausbezahlte Mieten von den Unternehmern zurück

Seit Beginn der Pandemie in Österreich im März 2020 waren Unternehmen rund neuneinhalb Monate im behördlich verfügten Lockdown. Die Forderungen auf Rückzahlung der Mieten betragen also zumindest über 110.000 Euro pro Betrieb. Insgesamt sind unter dem Titel Fixkostenzuschuss rund 1,9 Milliarden Euro an Hilfen ausbezahlt worden.

Warum gibt es den Wirbel um die Mieten eigentlich erst jetzt? Das Gesetzbuch ist eigentlich klar. In § 1104 ABGB steht: „Wenn die in Bestand genommene Sache wegen außerordentlicher Zufälle, als Feuer, Krieg oder Seuche (..) gar nicht gebraucht oder benutzt werden kann, so ist (..) auch kein Miet- oder Pachtzins zu entrichten.“

Inzwischen hat der Obersten Gerichtshof (OGH) gleich in mehreren Urteilen entschieden, dass keine Mieten zu zahlen sind – weshalb die Cofag das Geld nun zurückfordert.