Coface stufte Österreich bei Zahlungsausfallsrisiko herab

Für die westeuropäischen Handelspartner seien vor allem die hohe Inflation sowie die engen wirtschaftlichen Beziehungen zu Osteuropa Grund für das erhöhte Ausfallrisiko. Für die osteuropäischen Exportpartner hingegen sei die Abstufung das Ergebnis der engen wirtschaftlichen Verbindungen mit Russland. Die EU-Sanktionen aber auch die Rezession der russischen Wirtschaft würden das Risiko vergrößern.

Wichtige Position

Insbesondere im Agrar- und Lebensmittelsektor ortete Coface Gefahren für Zahlungsausfälle und stufte die Branchen daher von "medium risk" auf "high risk" hinab. "Russland und die Ukraine nehmen eine wichtige logistische und operative Position in der Versorgung landwirtschaftlicher Güter ein, der Konflikt stellt ein deutliches Wachstumsrisiko, auch abwärts in den Lieferketten dar und drückt auf die Stimmung", so Dagmar Koch, Country Managerin von Coface Österreich.