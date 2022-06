Experten rechnen mit dauerhaft höherer Inflation

Auf Einladung von KPMG diskutierten im Wiener Museumsquartier Bundesminister für Finanzen Magnus Brunner, Präsident des Fiskalrates Christoph Badelt, CFO der Erste Bank Group Stefan Dörfler und Aufsichtsratsvorsitzender der Lenzing AG Cord Prinzhorn das Thema „Inflation 2.0 – Gekommen, um zu bleiben?“

Mutig agieren

Die hohen Inflationswerte sind in aller Munde und verunsichern die österreichische Wirtschaft und Bevölkerung. Darauf zu setzen, dass es sich nur um einen vorübergehenden Preisanstieg handelt, ist jedenfalls riskant. Im Rahmen der Diskussion wurden die österreichweiten Auswirkungen der Inflation sowie die möglichen Gegenmaßnahmen erörtert. Im Fokus stand die Rolle der Regierung und die aktuelle Situation der Banken sowie der Industrie. Dabei wurde auch das neue Anti-Teuerungspaket der Regierung und das Thema „Greenflation“ besprochen.

„Der Staat sollte sich in der aktuellen Krise darauf konzentrieren, jene Menschen zu unterstützen und zu entlasten, die durch die Inflation in eine Lage kommen, sich die Alltagsausgaben für Lebensmittel, Energie, etc. nicht mehr leisten zu können“, sieht Christoph Badelt als besonders wichtig an.