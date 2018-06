Click & weg: Internet-Einkäufe wandern verstärkt ins Ausland ab

Was auffällt: In kaum einem anderen EU-Land ist der Kaufkraftabfluss im Internet-Handel so groß wie in Österreich. Nur in Luxemburg und in Malta kaufen die Konsumenten noch mehr online über der Grenze ein, während etwa in Deutschland drei Viertel bei deutschen Shops ordern. Alle großen Online-Händler hätten einen Sitz in Deutschland, nicht unbedingt aber in Österreich, begründet Studienautor Ernst Gittenberger die Unterschiede. Die Dominanz ausländischer, primär deutscher Konzerne findet sich in Österreich aber auch im stationären Einzelhandel wieder.

Die größte internationale Konkurrenz gibt es übrigens für die Schuhhändler. Der Kaufkraftabfluss im Online-Shopping liegt hier laut Studie bei 70 Prozent, bei der Bekleidung entfallen 60 Prozent auf ausländische Shops. Die Wirtschaftskammer (WKÖ) klagt über einen zunehmend unfairen Wettbewerb gegenüber Web-Riesen wie Amazon oder Alibaba. Chinesische Händler würde durch ein uraltes Post-Privileg der Paketversand in die EU fast gar nichts kosten, kritisiert Iris Thalbauer, Geschäftsführerin der Sparte Handel in der WKÖ.