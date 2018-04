Wie sich Otto und Universalversand gegen Alibaba stemmen

Die Unito-Versandhandelsgruppe (Universalversand, Otto, Quelle) muss sich neu erfinden, findet Vorstandschef Harald Gutschi. Und das, obwohl das Tochterunternehmen der deutschen Otto-Group im Vorjahr ein Umsatzplus von 21,2 Prozent auf 415 Millionen Euro eingefahren hat – und damit das achte Wachstumsjahr in Folge hatte.

Um das Wachstum abzusichern, kündigt Gutschi „den größten Umbau der Unternehmensgeschichte“ an. Der Versandhändler will künftig nicht nur davon leben, dass er Waschmaschinen, Sommerkleider oder Wohnlandschaften teurer verkauft als er sie einkauft. „Wir wollen binnen fünf Jahren eine Liftstyle-Plattform werden, auf der Firmen ihre Sortimente verkaufen und vermarkten.“ Sprich: Unito will Dienstleistungen wie Marketing, Logistik, Services wie die Auswertung von Klicks oder auch Lagermöglichkeiten anbieten und dafür Provision kassieren. Was nach einem Angebot für kleine Händler und Produzenten klingt, die sich selbst nicht die nötige IT und Logistik für das große Versandhandelsgeschäft leisten können, wird im ersten Schritt aber vor allem ein Angebot für die großen Marken sein. Gutschi will bis 2020 fünf Millionen Artikel im Sortiment haben, also doppelt so viele wie heute.