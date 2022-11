Chorherr-Prozess: Hemetsberger, Kerbler und Soravia bestreiten die Vorwürfe

Am vierten Tag im Korruptionsprozess gegen den früheren Grün-Politiker Christoph Chorherr und neun Unternehmer stand die Befragung der Angeklagten im Mittelpunkt. Nach dem Investor Michael Tojner musste der ehemalige Investmentbanker Wilhelm Hemetsberger vor Gericht Rede und Antwort stehen.

Wie berichtet wird den zehn Angeklagten Amtsmissbrauch, Bestechlichkeit bzw. Bestechung vorgeworfen. Sie sollen sich durch Spenden an einen karitativen Verein Chorherrs, der in Südafrika zwei Schulen betreibt, dessen Wohlwollen bei Flächenwidmungen gesichert haben. Die Vorwürfe werden bestritten. Auch Hemetsberger bekannte sich „nicht schuldig“. „Ich möchte festhalten, ich habe mit Immobilienentwicklungen weder privat noch beruflich zu tun“, sagte Hemetsberger. Ihm sei unklar, was ihm vorgeworfen werde. Ihm sei früher die Funktion des Grünen-Politikers Christoph Chorherr in der Stadt Wien nicht bekannt gewesen. Hemetsberger schilderte wie zu seinem 50. Geburtstag eine Überraschungsparty veranstaltet wurde und dabei Spenden für das Südafrika-Projekt Chorherrs gesammelt wurden. 38.000 Euro kamen zusammen, weitere 12.000 Euro legten Hemetsberger und seine Frau darauf. In weiterer Folge wurde damit in der Südafrika-Schule eine „Holzwerkstatt“ errichtet. Er sei mit Chorherr nach Südafrika geflogen und habe sich das Projekt „Ithuba“ angeschaut.