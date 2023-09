Chipdesigner Arm: Größter Börsengang des Jahres vor dem Start

Bereits am Donnerstag könnte in New York der größte Börsengang des Jahres anstehen: Der britische Chipdesigner Arm will dabei fast fünf Milliarden Euro bei Investoren einsammeln. Beobachter orakeln bereits, dass damit auch das Ende der Flaute bei Börsengängen von Technologiekonzernen eingeläutet wird.

Das Interesse der Anleger an Arm scheint jedenfalls groß. Daran haben auch politische und wirtschaftliche Risiken, mit denen der Chipmacher in China, dem weltweit größten Smartphonemarkt, konfrontiert ist, nichts geändert. Laut den Informationen der Nachrichtenagentur Bloomberg soll das IPO (Initial Public Offering) an der US-Technologiebörse Nasdaq bereits zehnfach überzeichnet sein.

Bis zu 54,5 Milliarden wert

Branchenkenner spekulieren bereits, dass Arm die Preisspanne bei Investoren (aktuell sind 47 bis 51 US-Dollar pro Aktie geplant) nach oben schrauben wird und damit noch mehr einnehmen könnte als ursprünglich erwartet. Die Gesamtbewertung des Chipdesigners könnte damit bald 54,5 Milliarden US-Dollar betragen.