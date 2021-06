Chinesische PS für Europas Straßen

Dabei arbeitet man eng mit Microsoft und dem chinesischen Telematik-Riesen Alibaba zusammen und bietet eine Cloud-Lösung von Ericsson mit einer für Entwickler von Apps offenen Plattform. Alles soll über einen großen Touchscreen laufen.

Der jungen Kundschaft der Generation "Digital Natives" sollen Angebote vom klassischen Kauf bis zu Teilzeit-Eigentümerschaft und einem digitalen Autoschlüssel gemacht werden, der es erlaubt, das eigene Auto via App mit anderen zu teilen. Der Vertrieb soll ausschließlich via Internet und eigene Niederlassungen an strategischen Stellen erfolgen. Die Autos werden der Kundschaft zugestellt und fürs Service auch wieder abgeholt.

Das erste Lynk&Co-Modell ist ein mittelgroßes, 4,5 Meter langes SUV mit der schlichten Bezeichnung 01, das auf der neuen modularen technischen Architektur aufbaut, die auch die kommenden Kompaktmodelle von Volvo nutzen werden. Als Motorisierung stehen je ein 3- und 4-Zylinder-Benziner sowie ein Hybrid und Plug-in-Hybrid-Modell zur Wahl. Eine elektrische Version mit Batterie ist in Entwicklung. Preise stehen noch nicht fest.

Der Marktstart in China erfolgt Ende 2017, in Europa und den USA will man im Herbst 2018 losfahren. Wenig später folgt Modell 02 – das zu einem Gutteil von Magna Steyr mitentwickelt wird.