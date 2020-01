Chinesen fahren jetzt auch in Österreich mit Elektroautos vor

Noch sind Autos aus China in Österreich de facto unter der Wahrnehmbarkeitsschwelle unterwegs. Ebenfalls eine noch untergeordnete Rolle spielen Elektroautos. Und dennoch soll aus der Schnittmenge der beiden Nischen ein größeres Ganzes entstehen. Daran glaubt zumindest Anja Frey-Winkelbauer, Geschäftsführerin der Frey Holding und Toyota Frey Retail.

„ Elektromobilität nimmt in Österreich Fahrt auf“, sagt sie im KURIER-Gespräch. „Und China ist in dem Bereich führend.“ Für Frey also naheliegend, hier tätig zu werden. Es gelang ihr, mit dem Schanghaier Autobauer SAIC – der mit jährlich mehr als sieben Millionen verkauften Fahrzeugen größte chinesische Autobauer und die Nummer 7 der Welt – einen Vertrag über den Vertrieb von Elektroautos abzuschließen.

Ab 31.790 Euro

Konkret geht es um ein SUV-Modell der Tochter MG. SAIC übernahm vor einigen Jahren die Markenrechte des ehemaligen britischen Herstellers. Unter dem Namen MG fertigen die Chinesen nun ausschließlich E-Autos. Ein Modell, der ZS EV, ist ab nächster Woche zum Start der Vienna Autoshow, wo es auch ausgestellt wird, bei Frey in fünf Farben exklusiv bestellbar.

Die Basisvariante um 31.790 Euro, jene mit einer besseren Ausstattung (etwa mit Schiebedach und Rückfahrkamera) zu 33.790 Euro. Die Reichweite der Batterie wird mit 263 Kilometer, die Höchstgeschwindigkeit mit 140 km/h angegeben. Auf die Batterie gibt es eine Gewährleistung von acht Jahren oder 150.000 Kilometern.