Chinas strauchelnder Immobilienkonzern Country Garden konnte sich laut Insidern quasi auf den letzten Drücker mit seinen Gläubigern einigen und dadurch einen Zahlungsausfall vorerst abwenden. Das Unternehmen einigte sich laut einem der Nachrichtenagentur Reuters vorliegenden Dokument auf eine Verlängerung der Rückzahlungsfrist für eine umgerechnet etwa 492 Millionen Euro schwere, eigentlich am Samstag fällige inländische Anleihe. Eine Mehrheit von gut 56 Prozent der Gläubiger stimmte demnach zu.

Nur Verschnaufpause

Das positive Votum gibt Country Garden und der krisengeschüttelten chinesischen Immobilienbranche laut Analysten allerdings nur eine Verschnaufpause. Country Garden kann die betreffenden Schulden nun in Abschlagszahlungen über drei Jahre zurückzahlen. Ursprünglich sollte die Entscheidung über die Verlängerung bereits am Donnerstag fallen, wurde aber in letzter Minute verschoben, um Gläubigern „ausreichend Zeit zur Vorbereitung“ der Abstimmung zu geben, wie sich aus den Reuters vorliegenden Unterlagen ergab. Insidern zufolge hatten einige Bond-Eigner kurz vor der aktuellen Entscheidung Zinszahlungen erhalten.