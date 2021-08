China Telecom vor größtem Börsengang in Shanghai

Nach dem Rauswurf an der Wall Street will der chinesische Telekommunikationsriese China Telecom den wohl größten Börsengang des Jahres in Shanghai über die Bühne bringen. China Telecom bietet seine Aktien für je 4,53 Yuan an und könnte so 47,1 Mrd. Yuan (6,2 Mrd. Euro) einnehmen, wie aus den am Freitag eingereichten Unterlagen hervorgeht.

Die Finanznachrichtenagentur Bloomberg berichtete, China Telecom könne eine Mehrzuteilungsoption ziehen und so sogar umgerechnet über 7 Mrd. Euro einnehmen.Die New York Stock Exchange hatte Anfang Jänner entschieden, die drei chinesischen Telekommunikationsunternehmen China Telecom, China Mobile und China Unicom nicht weiter für den Börsenhandel zuzulassen. Grund waren Vorgaben der scheidenden US-Regierung unter Präsident Donald Trump, durch die Investitionen in Firmen mit Verbindungen zum chinesischen Militär und Sicherheitsapparat verboten wurden.