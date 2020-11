China-Geschäft half Autozulieferer Schaeffler im dritten Quartal

Für das gesamte Jahr erwartet Schaeffler einen währungsbereinigten Umsatzrückgang um 11,5 bis 13 Prozent. Von den Erlösen sollen 4,5 bis 5,5 Prozent als Gewinn vor Zinsen, Steuern und Sondereffekten (bereinigtes Ebit) beim Unternehmen hängen bleiben.

Vorstandschef Klaus Rosenfeld warnte vor zuviel Freude über die wieder besseren Geschäftsaussichten. "In Teilen sehen wir sogar, dass wir in einzelnen Werken wieder an die Kapazitätsgrenzen kommen. Aber man sollte nicht zu früh jubeln", sagte Rosenfeld der Deutschen Presse-Agentur. Die Stabilisierung sei zum Teil auch durch eine gewisse Zurückhaltung bei Erweiterungsinvestitionen begründet. Die grundlegende Strategie des Unternehmens, stärker in Erneuerbare Energien, E-Mobilität und Nachhaltigkeit zu investieren, ändere das nicht. Diese Themen würden nicht zuletzt durch den Ausgang der Präsidentschaftswahlen in den USA stärker in den Vordergrund gerückt.

An der Ankündigung zum Abbau von 4.400 Arbeitsplätzen vor allem in Deutschland werde festgehalten, sagte Rosenfeld. "Der strukturelle Wandel ist eingeleitet. Die Maßnahmen bleiben", betonte er. In den Verhandlungen mit der Belegschaft komme man voran.