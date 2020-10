Chefs in der Corona-Krise: "Entscheidungen sind oft belastend"

Die Zahl so genannter systemkritischer Entscheidungen nimmt durch die Krise stark zu. 80 Prozent der Befragten geben an, dass die Zahl solcher Entscheidungen in den vergangenen sechs Monaten gestiegen ist.

Dabei handelt es sich um Entscheidungen zu Auslagerungen, Schließungen, Personalabbau, Kurzarbeit oder auch eine Neuausrichtung des Geschäftsmodells. Zakostelsky: „Diese Entscheidungen sind oft belastend.“ Nicht zuletzt stehe dabei auch die eigene Karriere auf dem Spiel.

Umgekehrt gibt es aber auch Führungskräfte, die durch die Krise plötzlich weniger arbeiten mussten. „Das war dort der Fall, wo ganze Abteilungen in Kurzarbeit gingen oder Aufträge ausblieben“, so der WdF-Chef.