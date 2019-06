Change-Prozess: "Wucht der Digitalisierung trifft KMU gerade voll"

Man sagt immer, dass die KMU das Rückgrat der heimischen Wirtschaft sind. Sind sie das tatsächlich?

Ja. 99 Prozent der Betriebe in Österreich sind Klein- und Mittelbetriebe. Zwei Millionen Menschen arbeiten in diesen Unternehmen. Die Umsatzerlöse betrugen in Summe zuletzt rund 455 Milliarden Euro pro Jahr. Das sind immerhin fast zwei Drittel des Gesamtumsatzes von allen Unternehmen in Österreich.

Alle reden von der Digitalisierung. Ist das bei den KMU auch das Top-Thema?

Die Digitalisierung trifft die KMU gerade mit voller Wucht. Denken Sie nur an den Onlinehandel. Ein Viertel aller Unternehmen hat sich mit der Digitalisierung aber noch nicht wirklich auseinandergesetzt. Das wird für viele KMU noch eine große Herausforderung.

Das betrifft auch das Thema Cyberkriminalität, oder?

Ja. Denn mit der technischen Entwicklung verändern sich auch die kriminellen Aktivitäten. Auf diese Bedrohung muss man reagieren.