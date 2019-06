KMU im Faktencheck: Kleine Betriebe spielen immer größere Rolle

Finanzierung

Bei Kreditversorgung und öffentlicher Förderung liegt Österreich im EU-Vergleich gut, Lücken gibt es aber beim Risiko- und Wachstumskapital. Vor einigen Jahren wurden alternative Finanzierungsformen wie Crowdfunding gesetzlich erleichtert, hier gibt es aber noch Aufholbedarf.

Internationalisierung

Österreich ist als Exportnation bei der Internationalisierung im EU-Vergleich gut positioniert. So exportieren 15 Prozent der KMU in Nicht-EU-Länder, EU-weit sind es nur zehn Prozent. Vor allem Start-ups sind international ausgerichtet. Möglich wird das auch durch Förderungen. Das Wirtschaftsministerium verlängert jetzt die speziell für KMU aufgelegte Förderaktion „Go-International“. Bis 2021 fließen 25,6 Mio. Euro in die Stärkung der Außenwirtschaft.