Der Chef des Fotoprodukte-Herstellers Cewe, Michael Pollaschak, über das Geschäft mit Erinnerungen, Trends und die technischen Entwicklungen rund um Foto-Produkte. KURIER: Fotobücher und Fotokalender sind beliebte Geschenke. Wie läuft das heurige Weihnachtsgeschäft bei Cewe? Michael Pollaschak: Fotogeschenke werden immer beliebter in der Weihnachtszeit. Wir sind zufrieden mit dem aktuellen Verlauf. Wir sehen eine positive Entwicklung und das stimmt mich sehr zuversichtlich.

Wie viel vom jährlichen Umsatz entfällt auf die Vorweihnachtszeit? Das Weihnachtsgeschäft ist natürlich ein Haupttreiber, an dem Fotokalender, Fotobücher oder andere Foto-Präsente verschenkt werden – mit Bildern, die das ganze Jahr über entstanden sind. 40 bis 42 Prozent entfallen auf das Weihnachtsgeschäft. Verschenken Sie selbst heuer auch ein Fotobuch? Ja, das hat Tradition und hat unter anderem damit zu tun, warum ich diesen Job vor einigen Jahren angetreten habe. Ich verschenke Fotokalender und auch alle anderen Fotogeschenke an meine nähere Familie. Sie sind jetzt seit viereinhalb Jahren bei Cewe und waren davor im Marketing einer Fluglinie. Was sind die Unterschiede und was die Gemeinsamkeiten dieser Branchen? Beide Branchen sind sehr nahe am Menschen dran. Die eine Branche hat etwas mit Reisen zu tun, mit Sehnsucht und mit wundervollen Erinnerungen, die man sammelt. Die andere Branche, in der ich jetzt bin, hat etwas damit zu tun, das alles festzuhalten, zu konservieren und immer wieder zu erleben.

Business Gespräch: Michael Pollaschak

Seit Cewe in den 1980er-Jahren nach Österreich gekommen ist, hat sich einiges getan im Bereich Fotografie. Was waren die größten Meilensteine und Herausforderungen? Eine der größten Herausforderungen war mit Sicherheit der Wechsel von Analog-Fotografie hin zur Digital-Fotografie. Mittlerweile ist Fotografie niedrigschwelliger geworden. Smartphones haben einfach mehr Menschen die Möglichkeit gegeben, ihre Momente festzuhalten und dadurch hat sich natürlich auch im Hintergrund etwas gedreht. Es wurden weniger klassische Filme zur Entwicklung geschickt. Mittlerweile hat sich das auf einem grundsoliden Niveau eingependelt. Es gibt mittlerweile auch den Trend wieder zurück zur Analog-Fotografie, den wir sehr begrüßen. Cewe ist international tätig. Wie unterscheidet sich der österreichische Markt von anderen? Die Märkte in Europa sind höchst individuell. Manche haben eine sehr lange Tradition im Bereich Foto. Und Österreich ist da ganz weit vorne. Die Österreicher lieben es, zu fotografieren. Und wie ist die Situation mit den Mitbewerbern, die zum Teil aus dem Diskont-Bereich kommen? Menschen haben unterschiedliche Bedürfnisse. Eine Person setzt mehr auf Qualität und auf Vielfalt, eine breite Produktauswahl oder auch verschiedene Designs. Dann gibt es andere, denen vielleicht primär der Preis wichtig ist. Und dementsprechend sehen wir die Mitbewerber nicht kritisch oder als Konkurrenz. Der Markt bedient verschiedene Kundenbedürfnisse.

Über Cewe Cewe ist der europäische Marktführer im Bereich Foto-Dienstleistungen. Gegründet wurde das Unternehmen im Jahr 1912 von Carl Wöltje als „Photographische Anstalt“ im deutschen Oldenburg, wo die Cewe-Group bis heute sitzt. Der Name Cewe geht auf die Initialen des Gründers zurück (C und W). Heute ist Cewe in 21 europäischen Ländern tätig und beschäftigt insgesamt 4.000 Mitarbeiter, 45 davon für den österreichischen Markt, wo Cewe seit 1988 vertreten ist. Der Umsatz der Gruppe betrug 2024 832,8 Millionen Euro. Heuer soll er auf 865 Millionen ansteigen. Einen Rekord schrieb das Unternehmen im dritten Quartal 2025 mit einem Umsatz von 174,4 Millionen Euro und damit um 6,1 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Das Kerngeschäft Fotofinishing wuchs dabei um 6,7 Prozent.

Stichwort Preis: Wie haben sich Ihre Preise in den vergangenen Jahren entwickelt? Jeder von uns bekommt mit, dass das Leben in den vergangenen Jahren teurer geworden ist. Wir haben versucht, die Preise immer sehr moderat anzuheben. Im Gleichschritt zu den Kosten, die uns und alle Menschen im Energie-und Logistikbereich treffen. Wir haben die Preise keinesfalls überproportional angehoben, sondern mit dem Markt. Cewe hat als Konzern im dritten Quartal 2025 einen Umsatzrekord erreicht. Setzt sich dieser Trend auch im vierten Quartal fort? Das internationale Umsatzwachstum kommt aus unterschiedlichen Gründen. Neue Märkte kommen dazu und neue Partner. Und das vierte Quartal ist natürlich überproportional wichtig. Es wird auch entscheiden, ob das Jahr so erfolgreich wird, wie es angefangen hat. Momentan sind wir international sehr zuversichtlich. Auf welche Trends setzt Cewe aktuell im Bereich Fotobücher? Kunden verlangen aktuell noch mehr Möglichkeiten, die eigene Kreativität auszuleben und noch mehr Unterstützung. Da kommt natürlich auch dann sehr schnell das Thema Künstliche Intelligenz ins Spiel. Da geht es dann darum, Fotos und die Qualität zu verbessern, indem die KI Fotos arrangiert und optimiert. Außerdem gibt es mehr Designs und Vorlagen, die man verwenden kann.

Zur Person Michael Pollaschak ist seit Mai 2021 Marketing-, Sales- und eCommerce-Leiter bei Cewe Österreich. Seit Juli 2022 ist er außerdem Prokurist. Zuvor war Pollaschak, der an der Wiener Wirtschaftsuniversität (WU) studiert hat, fast 15 Jahre lang bei der Fluglinie Austrian Airlines (AUA) tätig, zuletzt als Director Content & Dialogue Marketing. Auch privat beschäftigt sich der Vater einer Tochter mit dem Thema Fotografie. Seine Freizeit verbringt er sonst gerne mit Bergsteigen, Sport und Lesen. Er ist außerdem ausgebildeter „Austrian Wine Expert“.

Wie viele Cewe-Fotobücher werden mittlerweile mithilfe von KI erstellt? Die Frage lautet eher, wie intensiv die KI genutzt wird, denn das beginnt mittlerweile mit dem automatischen Verschieben einzelner Fotos oder mit Vorlagen. Und wenn das dazu zählt, dann sind es schon sehr, sehr viele. Cewe ist neben dem Online-Shop auch stationär in verschiedenen Drogerie-Ketten vertreten. Wie entwickelt sich das Geschäft dort? Das ist ein ganz wichtiger Bereich, der unser Produkt-Sortiment hervorragend abrundet. Einerseits haben wir starke Handelsmarken als Partner, die auch sehr nah an den Menschen dran sind. Andererseits rundet unser Angebot mit Sofort-Fotos deren Sortiment hervorragend ab. Das ist eine wunderbare Symbiose. Wir sehen in diesem Bereich eine starke und ungebrochene Nachfrage.