Studie: Österreicher sparen bei Geschenken, nicht bei Spenden

Die Regale im heimischen Einzelhandel sind bereits gefüllt mit weihnachtlichen Produkten wie Lebkuchen, Deko und Co. Doch bei den österreichischen Konsumenten hält sich die Vorfreude in Grenzen.

Laut einer Studie des Beratungsunternehmens Deloitte dämpft vor allem die hohe Inflation die Kauflaune.

„Bei knapp der Hälfte der Österreicher leidet die Vorfreude auf den Weihnachtseinkauf unter den gestiegenen Preisen. Bei sechs von zehn Befragten beeinflusst das die diesjährigen Ausgaben. Am härtesten trifft es den Einzelhandel: 34 Prozent wollen hier ihr Budget kürzen“, so Orsolya Hegedüs, Partnerin bei Deloitte Österreich.

Rabattaktionen drücken die Margen

Viele Händler reagieren mit Rabattaktionen. Diese würden aber besonders kleinen Betrieben das Überleben erschweren, weil sie die Margen der Händler drücken, warnt Hegedüs.

Die meisten Österreicher planen ein Geschenkebudget von 100 bis 500 Euro. Ausgegeben wird dieses vor allem für Gutscheine und Geldgeschenke, gemeinsame Zeit oder Spielzeug. Die Kaufentscheidung wird dabei bei mehr als der Hälfte der Befragten vom Preis geleitet.

„Das erhöhte Preisbewusstsein führt dazu, dass billigere Anbieter wie Online-Händler profitieren. Laut unserer Umfrage kaufen beachtliche 46 % ihre Geschenke im Netz, während der stationäre Handel mit 41 % weiter an Bedeutung verliert“, ergänzt Hegedüs.

„Für den Wirtschaftsstandort ist das ein durchaus besorgniserregender Trend, dem man durch die Stärkung des physischen Einkaufserlebnisses, etwa durch persönliche Beratung oder haptische Produktwahrnehmung, entgegenwirken sollte.“