Morawa-Chef Magele: „Politik muss den Föderalismus überdenken“

Im KURIER-Interview spricht Klaus Magele, Chef von Morawa Bucheinzelhandel, über teure Mieten, Lohn- und Energiekosten. Er kritisiert den Föderalismus im Land und die unfaire Situation im Onlinehandel und erklärt, warum Morawa trotz alledem in Österreich investiert.

KURIER: Der Einzelhandel in Österreich hat ein paar schwierige Jahre hinter sich. Was waren die größten Herausforderungen für Sie als Buchhändler? Klaus Magele: Die Zeiten sind tatsächlich schwierig. Am härtesten hat uns die Teuerung getroffen, weil die Mieten und Lebenskosten so in die Höhe getrieben wurden, dass wenig freies Kapital übrig bleibt. Dazu kommen Krisen. Die Leute haben Angst und sparen deswegen. Positiv zu denken, wäre das Gebot der Stunde. Aber auch die Kosten für Unternehmen sind gestiegen. Stichwort Lohnkosten und Energie. Ja, und das passt momentan überhaupt nicht zusammen. Wir hatten seit 2021 knapp 20 Prozent Kostenerhöhungen, die Bücher sind aber nur um circa acht Prozent teurer geworden. Ein Wunsch an die Regierung wäre es, die Mehrwertsteuer auf Bücher zu senken. Neben einer Mehrwertsteuersenkung – was wünschen Sie sich von der Politik? Einen echten Bürokratieabbau, und dass man endlich in den eigenen Reihen spart. Die Politik muss den Föderalismus sowie seine Strukturen überdenken. Das ist für mich der einzige Kostenfaktor, der Niemandem im Land etwas bringt, sondern nur kostet. Warum soll man bei den Menschen und bei den Pensionen sparen, während der Föderalismus seine Parteigünstlinge im Land aufbaut?

Haben Sie beim Föderalismus ein konkretes Vorbild im Kopf? Wir haben einfach für die Größe des Landes zu viele Ebenen. Die Steiermark hat zumindest den Versuch gestartet, Gemeinden zusammenzulegen, und hat die Anzahl der Gemeinden halbiert. Ich bin selbst Steirer und habe das anfangs gar nicht für gut befunden. Mittlerweile halte ich das für einen guten Ansatz, allerdings nur, wenn die Einsparungen auch konsequent realisiert werden. Gibt es auch Bereiche, in denen Österreich besser dasteht als andere Länder? Ja, zum Beispiel dass wir kreativer sind als andere. Die Österreicher sind dynamisch und lösungsorientiert, vor allem wenn Probleme auftauchen. Und diese Eigenschaften müssen wir nützen, um das Land vorwärtszubringen. Wie viel haben Sie in den vergangenen Jahren in Österreich investiert? In den letzten drei Jahren waren es jeweils zwischen einer und eineinhalb Millionen Euro, die wir investiert haben. Und das werden wir auch weiterhin tun. Wir haben zwei traditionsreiche Buchhandlungen in Linz und Salzburg dazugekauft. Da haben wir einiges investiert. Macht das den österreichischen Handel aus, dass große Unternehmen kleine übernehmen und die Marktkonzentration steigt? Im Buchhandel konzentriert es sich, weil viele kleine Buchhandlungen aufgeben. Einer der Gründe dafür ist, dass man in der heutigen Zeit neben Büchern auch andere Produkte wie Geschenkartikel verkaufen muss, weil man nur mit dem Buch nicht überleben kann.

Sie meinen, die Buchhändler sind innovationsfaul? Der Buchhändler ist so verliebt in sein Produkt. Das ist auch wichtig und das macht es auch aus. Viele Buchhändler haben ihr Hobby zum Beruf gemacht. Aber oft ist das Problem, dass dann verabsäumt wird, ein bisschen über das Hobby hinauszudenken. Würden Sie sich als Neugründer eines Handelsunternehmens in Österreich niederlassen? Ja, auf jeden Fall! Der österreichische Markt ist sehr kaufkraftstark im europäischen Vergleich. Der Handel ist geografisch stark konzentriert. Das ist gut und schlecht. Gut, weil man mit wenigen Standorten gut aufgestellt ist. Schlecht, weil die Mieten natürlich an den wenigen guten Standorten auch sehr hoch sind. Aber insgesamt ist Österreich ein tolles Land. Sind die hohen Mieten schuld, dass der stationäre Handel leidet? Nicht ausschließlich. In anderen Städten, in denen der Einzelhandel mehr und mehr verschwunden ist, haben sich kleine Händler angesiedelt und die Grätzeln wieder belebt. Das gibt es in Österreich nicht, weil die Mieten absurd hoch sind. Dazu kommen dann noch die ganzen Genehmigungen und die strengen Auflagen. Das überlebt kein Kleiner. Soll der Staat wegen der hohen Mietkosten eingreifen? Nein, davon halte ich nichts. Ich finde schon den Gedanken daran absurd, in zivilrechtliche Verträge einzugreifen. Man kann überlegen, für die Zukunft ein neues Indexsystem zu schaffen, aber die Politik kann doch nicht in bestehende Verträge eingreifen.

Von Zeitschriften hin zur Jugendliteratur Im Jahr 1877 gründete Hermann Goldschmiedt ein Zeitungsgeschäft in der Wiener Wollzeile. Auf sie geht das Unternehmen Morawa von heute zurück. Dieses ist heute im Einzelhandel- und Großhandel tätig. Allein im Einzelhandel gehören zu Morawa heute 20 Filialen und 230 Mitarbeiter. Die Sparte erwirtschaftete 2024 einen Rekordumsatz von mehr als 50 Millionen Euro. Im Juni eröffnete der Flagship-Store auf der Wiener Mariahilfer Straße, im selben Monat übernahm Morawa die Linzer Buchhandlung „Alex“. Klaus Magele leitet den Morawa-Bucheinzelhandel seit 2021. Zuvor hat er rund 35 Jahre lang Erfahrung in anderen Handelssparten gesammelt. Den Erfolg bei Morawa führt Magele auf das Sortiment in den Filialen zurück, wo das Unternehmen 90 Prozent seines Umsatzes macht. Dabei setzt Morawa auf Trends wie etwa Reiseführer. Daneben sind aktuell dank Social-Media sogenannte New-Romance-Romane (also moderne Liebesgeschichten) beliebt. Auch dass rund 20 Prozent des Sortiments nicht aus Büchern, sondern aus Geschenkartikeln bestehen, ist laut Magele Teil des Erfolgsrezeptes. Immerhin würde ein Drittel der Kunden auf der Suche nach einem Geschenk in eine Morawa-Filiale kommen.