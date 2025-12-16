Kärcher-Chef im Interview: "Roboter werden uns zunehmend begleiten"

Michael Rochel ist Geschäftsführer von Kärcher Österreich. Er spricht im Interview über Investitionen in den Wirtschaftsstandort oder die wachsende Konkurrenz aus China und gibt einen Ausblick, wie wir in Zukunft putzen werden.

KURIER: Kärcher hat 2024 einen globalen Umsatz von 3,4 Milliarden Euro gemacht und damit ein Plus von 4,6 Prozent. Wie geht es Kärcher in Österreich? Michael Rochel: Uns geht es sehr gut. Wir in Österreich haben eine besonders starke Tradition. Wir sind die zweite Auslandsgesellschaft nach Frankreich und haben 61 Jahre Historie in Österreich. Natürlich haben wir aktuell wirtschaftlich herausfordernde Rahmenbedingungen, aber wir konnten uns in den letzten Jahren sehr kontinuierlich sowohl in Umsatz als auch in Profitabilität weiterentwickeln. Demnächst eröffnet Ihr Unternehmen in Wien ein neues Hauptquartier. Wie kam es dazu? Und wie läuft der Umzug? Wir haben stabiles, nachhaltiges Wachstum in den letzten Jahren vorzeigen können. Und da sind die Rahmenbedingungen, die wir am aktuellen Standort vorfinden, nicht mehr ideal. So ist es zu dem Entschluss gekommen, nach einem neuen Standort zu suchen, der aber nicht nur eine klassische Verwaltung ist. Es geht darum, eine Begegnungszone zu errichten für unsere Mitarbeitenden, für unsere Kunden und Partner.

Business Gespräch mit Michael Rochel

Verraten Sie auch, welche Summe da investiert wurde? Ein zweistelliger Millionenbetrag. Ich finde, das ist ein klares Bekenntnis zum Standort Österreich und auch zur Metropolregion Wien. Was macht den Standort aus? Für uns bietet Österreich einfach ein gutes Zusammenspiel aus Infrastruktur und wirtschaftlicher Stabilität. Das ist jetzt vielleicht eine überraschende Aussage angesichts der herausfordernden letzten Jahre, aber im globalen Kontext ist Österreich immer noch wirtschaftlich stabil. Wir haben gut ausgebildete Fachkräfte und einen hohen Qualitätsanspruch. Und in welchen Bereichen gibt es Nachholbedarf? Wir können uns nicht darauf ausruhen, dass wir wettbewerbsfähig sind. Themen wie die Lohnnebenkosten müssen neu gedacht werden. Wir brauchen eine Lösung für die sehr hohen Energiekosten. Das sind Punkte, wo Politik und Wirtschaft im Schulterschluss agieren müssen. Und vielleicht braucht es mutigere Schritte, als das in den letzten Jahren der Fall war.

Zur Person Michael Rochel wurde im Jahr 1981 in Wien geboren und ist ausgebildeter Nachrichten- und Telekommunikationstechniker. An der FH Wien absolvierte er außerdem das Studium „Unternehmensführung und Management“. Bevor der verheiratete Vater zweier Kinder im April 2022 zum Managing Director der Alfred Kärcher GmbH Österreich wurde, war er fast zehn Jahre lang für Magenta Telekom (T-Mobile Austria) tätig. Dort übernahm er leitende Funktionen in den Bereichen Vertrieb und Marketing, zuletzt war er Vice President für Verbraucher-Marketing.

Inwieweit sind Sie vom hohen bürokratischen Aufwand betroffen, den andere Unternehmer oft beklagen? Bürokratie macht es uns im Moment nicht einfach, rasch zu agieren. Also wenn wir agiler am Markt agieren wollen, dann müsste es möglich sein, gewisse Abläufe und Prozesse zu optimieren. Wie hat sich der Preis für Ihre Produkte in den vergangenen paar Jahren entwickelt? Wir konnten uns dem globalen Anstieg an Kosten auch nicht entziehen. Das heißt, es gab vor allem in den Jahren 2023 und 2024 Preiserhöhungen. Allerdings in einem sehr moderaten Ausmaß, wenn man das jetzt in Vergleich setzt zu den Mehrkosten, die uns entstanden sind. Und gleichzeitig haben wir parallel zu dieser Situation in den letzten Jahren auch darauf geachtet, die Effizienz unserer Produkte zu erhöhen, etwa beim Energie- oder Wasserverbrauch. In den 1950er-Jahren war Kärcher mit dem Hochdruckreiniger europäischer Pionier. Mittlerweile gibt es viele Mitbewerber, und zwar auch aus dem asiatischen Raum, die ihre Produkte deutlich günstiger anbieten. Wie gehen Sie mit der wachsenden Konkurrenz um? Wir sind zum Glück aufgrund der Historie bei Hochdruckreinigern Weltmarktführer und auch in Österreich absoluter Marktführer. Es gibt kaum einen Mitbewerber, der ein derart breites Sortiment anbietet wie wir. Das heißt, wir haben in unterschiedlichen Bereichen Mitstreiter am Markt. Und das sorgt dafür, dass wir uns eben über Innovation und Produkteffizienz Gedanken machen.

Michael Rochel beim Interview im Studio mit Redakteurin Marlene Liebhart.

In den vergangenen Jahren war immer wieder von einer Kaufzurückhaltung die Rede. Haben Sie das auch bemerkt? Das Kundenverhalten polarisiert. Der eine Trend geht in Richtung der sehr preisbewussten Kaufentscheidungen, der andere Trend in Richtung Qualität, wo Kunden bereit sind, vielleicht ein paar Euro mehr zu investieren. Wir setzen stark auf Qualität und Innovation. Unsere Produkte haben in der Regel auch einen langen Lebenszyklus. Und was heutzutage nicht mehr selbstverständlich ist: Unsere Produkte sind in der Regel reparierbar. Sie kommen ursprünglich aus der Telekommunikationsbranche. Was unterscheidet und was eint diese und Ihre jetzige Branche? Auf den ersten Blick sind das komplett unterschiedliche Welten. Wir haben einmal ein physisches Qualitätsprodukt und auf der anderen Seite ein immaterielles Service. Wenn es aber um die Herausforderungen geht, sind diese zwei Welten sehr identisch. Es geht um Technologie und um Digitalisierung, und es geht darum, das bestmögliche Kundenerlebnis zu schaffen. Mittlerweile sind Sie ein wahrer Experte, wenn es ums Putzen geht. Mit wie vielen Kärcher-Geräten putzen Sie Ihr eigenes Zuhause? Meine Frau und ich reinigen zu Hause selbst, und tatsächlich sind dabei auch zahlreiche Kärcher-Produkte im Einsatz. Ich würde spontan schätzen, es sind mehr als 15 verschiedene Produkte, die uns das Leben erleichtern. Vom Dampfreiniger über den Fenstersauger hin zu Gartengeräten wie Hochdruckreiniger oder Rasentrimmer. Wir besitzen nicht alle Produkte, die wir einsetzen. Manchmal nutzen wir auch das Angebot, dass man ausgewählte Produkte an unseren Standorten mieten kann.

Über Kärcher Die Geschichte der Alfred Kärcher SE & Co KG geht bis in die 1930-Jahre zurück. Nach seinem Diplom-Abschluss an der Technischen Hochschule Stuttgart baute Unternehmensgründer Alfred Kärcher zuerst an elektrischen Tauchheizkörpern und Tiegelöfen für die Industrie. 1950 entwickelte er den ersten europäischen Heißwasser-Hochdruckreiniger und gründete die Unternehmenssparte Reinigungstechnik. Ab den 1970er-Jahren wurde die Reinigungstechnik zum größten Umsatzbringer. Heute ist der Konzern mit rund 170 Gesellschaften in 85 Ländern der Welt präsent und hält 789 Patente. Hauptsitz ist Winnenden nordöstlich von Stuttgart. Der Umsatz lag 2024 bei 3,45 Mrd. Euro (+4,6 Prozent). Zum Gewinn macht das Unternehmen keine Angaben.