Causa Kika/Leiner: "Es gab keinen Insolvenzantrag"

Schmid war damals Generalsekretär im Finanzministerium. Demnach soll er über das Bundesrechenzentrum (BRZ) den Insolvenzantrag der Möbelhauskette an das Gericht in letzter Sekunde abgedreht haben.

Profiteur wäre demnach der Investor Rene Benko gewesen, der die Kette schließlich ja als ganzes Paket um kolportierte 500 Millionen Euro kaufte.

Eine Insolvenz hätte für den Investor bedeutet, mit dem Masseverwalter um einzelne Immobilien verhandeln zu müssen. Das wäre naturgemäß natürlich kostspieliger gewesen.

Gab es nun einen Insolvenzantrag?

Stellt sich also die Frage, ob es den Insolvenzantrag gab oder nicht? Was sagt man also bei Benkos Unternehmen Signa dazu?