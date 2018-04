Kika/Leiner-Mutter Steinhoff kämpft um finanzielles Überleben

Steinhoff soll per Ende März mit 10,4 Milliarden Euro verschuldet gewesen sein, allein 8,7 Milliarden Euro davon entfielen auf Europa. Der Konzern hatte sich in den vergangenen Monaten mit dem Verkauf von Aktienpaketen an Beteiligungen Liquidität verschafft. In Österreich wurde eine Leiner-Immobilie an Rene Benko notverkauft. Steinhoff besteht aus mehr als 700 Tochterfirmen in 32 Ländern.