Causa Eurofighter: Brisante Anklage gegen Siegfried Wolf

Dubioser Geldfluss

Was wird dem Duo nun vorgehalten? Laut WKStA soll der erstangeklagte Unternehmer Hubert H. „Vermögensbestandteile in Höhe von rund 6,8 Millionen Euro verborgen sowie deren Herkunft verschleiert haben, und sich so der Geldwäscherei schuldig gemacht haben“.

„Die Gelder sollen ursprünglich aus Untreue-Handlungen von Verantwortlichen der EADS Deutschland GmbH stammen und durch Scheinverträge von der EADS Deutschland GmbH über die (Briefkastenfirma) Vector Aerospace an mehrere Gesellschaften und Privatstiftungen bzw. Trusts überwiesen worden sein, die dem Erstangeklagten teilweise wirtschaftlich zuzurechnen waren“, so die Anklagebehörde.

Der zweitangeklagte Wolf soll „wiederum Teile dieser Gelder teils in Gold erhalten oder teils in bar erhalten und in Gold getauscht haben und bis zur Rückgabe an den Erstangeklagten H. in der Schweiz verwahrt haben“. „Damit sollte unter anderem der Aufenthaltsort des Geldes verschleiert werden“, so die WKStA.

H. war nicht nur Vorstand von Magna Europa, sondern arbeitete später im Nebenjob für den EADS-Konzern. Das soll so mit seinem Chef Wolf akkordiert gewesen sein, da die Magna-Führung angeblich nicht wollte, dass H. den Autozulieferer verlässt.