Casinos sind auf Sanierungskurs

Bei den Casinos Austria ging’s wesentlich schneller als bei der AUA. In nur fünf Wochen einigten sich Konzern-Chefin Bettina Glatz-Kremsner und der Zentralbetriebsrat über die wesentlichen Punkte des Sanierungsprogramms ReFIT. Der Aufsichtsrat des teilstaatlichen Glücksspielkonzerns wird in einer außerordentlichen Sitzung am Freitag, 21. August, den Zwischenbericht diskutieren.

„Wir sind in den letzten Wochen in intensiven Verhandlungen sehr weit gekommen. Mit dem Zentralbetriebsrat wurde in wichtigen Punkten weitgehende Übereinstimmung erzielt“, bestätigt Casinos-Sprecher Patrick Minar gegenüber dem KURIER.

Vorrangiges Ziel des mit den Beratern von McKinsey ausgearbeiteten ReFIT, des härtesten Maßnahmenpakets seit Bestehen des Unternehmens, ist die Senkung der Personalkosten um 25 Prozent. Dies scheint zu gelingen.

Durch ein neues Gehaltsschema, das künftig erstmals für alle Mitarbeiter gelten soll, können die Lohnkosten nicht nur temporär, sondern auch dauerhaft in Summe um ein Viertel gesenkt werden. Derzeit gibt es unter den rund 1.500 Mitarbeitern in den 12 heimischen Casinos und in der Zentrale sehr komplexe, unterschiedliche Dienstverträge. 2006 führte der damalige Casinos-Chef Karl Stoss ein kostengünstigeres Gehaltsschema ein, unter das allerdings nur neu eintretende Mitarbeiter fielen. Eine Zwei-Klassen-Gesellschaft in der Belegschaft, ähnlich wie bei der ebenfalls sanierungsbedürftigen staatlichen Flugsicherung Austro Control.

Keine Automatismen mehr

Im künftigen Entlohnungsschema wird es bei Gehaltssprüngen keine Automatismen mehr geben, sondern nur für mehr Leistung oder neue Funktionen. Die Croupiers sollen zusätzliche Aufgaben übernehmen.

Um den Abbau von Arbeitsplätzen wird das Unternehmen trotzdem nicht herumkommen. Die Zahl der 1.500 Vollzeit-Äquivalente (FTE) wird in den Casinos auf 1.100 reduziert.

Dazu kommt noch ein Abbau in der Zentrale. Die rund 770 Mitarbeiter servicieren teilweise übergreifend die Konzerntöchter und -bereiche. Diese Strukturen sollen effizienter aufgestellt werden. Neben dem ReFIT-programm für die Casinos wurde auch ein ReFIT Corporate Functions aufgesetzt.