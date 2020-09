Casinos: Betriebsrat hofft, dass es ohne Kündigungen geht

Wie viele jetzt letztendlich eines der angebotenen Modelle annehmen werden, könne er nicht sagen. Er hoffe jedenfalls, dass man ganz ohne oder mit nur sehr wenigen arbeitgeberseitigen Kündigungen durchkomme.

Ziel des Unternehmens ist es laut Betriebsrat, den jährlichen Personalaufwand um rund 30 Mio. Euro zu reduzieren, im Jahr 2019 sei dieser inklusive Gastronomietochter bei 116 Mio. Euro gelegen.

Bei den Modellen für die zur Kündigung angemeldeten Mitarbeiter ist sich der Betriebsrat mit der Geschäftsführung schon "sehr präzise einig", wie Schönbauer sagte.

Was die Einsparungen bei den verbleibenden Mitarbeitern betrifft - neuer Kollektivvertrag, geringere Durchschnittsgehälter usw. -, stehen zumindest die Eckpunkte. Aber der Hund liege im Detail. "Ich bin nicht sicher, ob es gelingen wird, alle Dinge so zu lösen, dass es auch mitgetragen werden kann", so der Betriebsrat. Grundsätzlich sei man aber auf einem guten Weg.