Casinos Austria rüsten sich für nächste Konzessionsvergabe

Dessen ungeachtet erhöht der Konzern schon seit längerem den Spielerschutz, wie van Lambaart im Gespräch mit der APA erklärt. So wurde das wöchentliche Einzahllimit auf der Online-Plattform Win2day für junge Spielteilnehmer herabgesetzt. "Da kommt bei mir vielleicht der Papa durch", merkte van Lambaart an. "Aber Jugendliche sind oft mehr gefährdet." Er kritisierte weiters, dass illegale Anbieter von Online-Spielen in Österreich aktiv seien. "Man könnte diese Seiten auch über ein Digitalisierungsgesetz verbieten", merkte van Laambert an. Seit jedoch nicht nur die Anbieter sondern auch deren Führungskräfte persönlich belangt werden können, habe sich die Situation etwas entschärft, so der Casinos Austria-Chef.

1,16 Milliarden volkswirtschaftlicher Effekt

Bei der Konzessionsvergabe kommt dem Spielerschutz eine bedeutende Rolle zu, merkte der Chefökonom der Industriellenvereinigung und Economica-Geschäftsführer Christian Helmenstein dazu an. Wobei auch der wirtschaftliche Faktor bei den Casinos Austria nicht zu unterschätzen sei, führte Helmenstein aus. Die direkte Bruttowertschöpfung der Casinos Austria belief sich 2022 auf 632 Mio. Euro. Rechnet man die indirekte sowie die induzierte Bruttowertschöpfung hinzu, kommt man hier auf 1,16 Mrd. Euro, sagte Helmenstein bei der Präsentation einer Studie über die volkswirtschaftlichen Effekte des Glücksspielkonzerns.

Bei Casinos Austria sind direkt 2.706 Personen beschäftigt. Allerdings kommen indirekt - etwa über die Annahmestellen - und induziert rund 5.000 Arbeitsplätze hinzu, sodass der Konzern für etwa 8.000 Arbeitsplätze sorgt. Demnach führen 100 Arbeitsplätze bei Casinos Austria zu 196 weiteren Arbeitsplätzen.