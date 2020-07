Casinos Austria - Mittwoch Sonderaufsichtsrat zu großem Sparprogramm

Laut Zentralbetriebsratschef Manfred Schönbauer sind die Annahmen über die zu erwartenden Verluste 2020 "weit überzogen", wie er der APA am Dienstag sagte.

Die Arbeitnehmervertreter wollen einseitige Arbeitgeberkündigungen unbedingt vermeiden, stattdessen plädieren sie für Modelle wie Altersteilzeit, die sich bereits in der Vergangenheit bewährt hätten, um die galoppierenden Personalkosten in den Griff zu bekommen.

Die Gewerkschaft appellierte zuletzt an die staatliche Miteigentümerin ÖBAG, der Verunsicherung bei den Casinos-Mitarbeitern entgegenzutreten.

Der Casinos-Austria-Konzern beschäftigt rund 3.400 Mitarbeiter im In- und Ausland, davon etwa 1.700 in der Casinos Austria AG, also in den zwölf Spielbanken und im Headquarter in Wien.