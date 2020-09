Campingboom in den USA beflügelt Aktien der Wohnmobilhersteller

In der Corona-Pandemie verreisen mehr US-Amerikaner mit ihrem eigenen Campingmobil. Im August wurden 17,3 Prozent mehr Wohnwagen und Wohnmobile verkauft als im Vorjahr, wie aus Daten des Branchenverbandes hervorgeht.

An der Börse kommt das gut an: Die Aktien von Wohmmobilhersteller wie Winnebago Industries oder Thor Industries legten am Freitag bis zu fünf Prozent zu.