Campari mit zweistelligem Plus bei Gewinn und Umsatz im 1. Quartal

"Wir werden angemessene Preiserhöhungen und einen günstigen Absatzmix nutzen, um die erwartete Verschärfung des Inflationsdrucks auf die Materialkosten abzumildern", fügte der CEO hinzu.

Die Campari-Aktie an der Mailänder Börse reagierte positiv auf die Quartalsergebnisse. So stieg die Aktie am Dienstag um 3 Prozent auf 10,79 Euro.