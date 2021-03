CA Immo steigert operatives Ergebnis

Den CA-Immo-Anteil an der Immofinanz habe man vor eineinhalb Jahren zu einem guten Kurs verkauft, "wir sind nicht mehr an ihr beteiligt und sie nicht an uns". Die s Immo sei weiter ein geschätzter CA-Immo-Aktionär, an der s Immo halte man selbst aber keine Anteile.

"Es macht strategisch keinen Sinn, einen Zusammenschluss ins Auge zu fassen", resümierte Quint. Das einzige, was die drei im Wiener Börse-Leitindex ATX gelisteten Immo-Konzerne verbinde sei, dass sie jeweils ihre Konzernzentrale in Wien hätten, so der CA-Immo-Chef.