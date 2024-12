BYD-Fabrik: Verdacht auf Menschenhandel beim chinesischen Autobauer

"Zu Unrecht als 'versklavt' bezeichnet zu werden, hat unseren Mitarbeitern das Gefühl gegeben, dass ihre Würde beleidigt und ihre Menschenrechte verletzt wurden, was die Würde des chinesischen Volkes ernsthaft verletzt. Wir haben einen gemeinsamen Brief unterzeichnet, um unsere wahren Gefühle auszudrücken", erklärte Jinjiang auf seinem offiziellen Weibo-Konto.

Video: "Wir sind sehr glücklich"

Das Unternehmen veröffentlichte auch ein Video, das eine Gruppe chinesischer Arbeiter vor der Kamera zeigt, von denen einer einen Brief vorliest, den Jinjiang zufolge die Arbeiter gemeinsam unterzeichnet haben.

Der Brief erklärte unter anderem, dass 107 Arbeiter ihre Pässe an das Unternehmen übergeben hätten, um Hilfe bei der Beantragung eines vorübergehenden Ausweises in Brasilien zu erhalten.

"Wir sind sehr glücklich, nach Camaçari gekommen zu sein, um zu arbeiten", sagte ein nicht identifizierter chinesischer Mann in dem Video. "Wir halten uns an Gesetze und Vorschriften, arbeiten hart in der Hoffnung, dass der Bau des größten Projekts für neue E-Fahrzeuge in Brasilien so bald wie möglich abgeschlossen werden kann", fügte er hinzu.