Wie die zweitgrößte Kryptobörse der Welt von Wien aus in der EU durchstarten will

Bereits am 1. Juli ging die europäische Tochter der mit 72 Millionen Nutzern weltweit zweitgrößten Kryptobörse in Österreich und 28 weiteren Ländern des Europäischen Wirtschaftsraums an den Start. Zuvor hatte sie Ende Mai von der österreichischen Finanzmarktaufsicht FMA eine europaweite Lizenz für Dienstleistungen mit Kryptowerten erhalten.

Auch die Zusammenarbeit mit Banken sucht das Unternehmen. Ähnlich wie es auch der österreichische Platzhirsch Bitpanda mit Finanzinstituten in Deutschland und Österreich tut, sollen Nutzer dann über Banking-Apps Bitcoin & Co. über Bybit kaufen können, sagte Bybit-Europachefin Mazurka Zeng dem KURIER.

Derzeit bietet Bybit in der EU Kryptowerte wie Bitcoin, Ether oder Solana an. Schon bald will man, wie bereits auch auf der globalen Bybit-Plattform, auch andere Vermögenswerte offerieren. Dazu sind aber noch weitere Lizenzen notwendig.

Dazu soll auch eine Debitkarte beitragen, die Bybit in vielen Ländern bereits gemeinsam mit Mastercard anbietet. Mit ihr kann neben traditionellen Währungen auch mit Bitcoin & Co. bezahlt werde. Ab dem dritten Quartal soll sie in Österreich erhältlich sein, hieß es bei dem Pressegespräch. Die Karte sei eine Art Türöffner, sagte Zhou. Man wolle Nutzer mit vertrauten Produkten an Kryptowährungen heranführen und nicht mit "verrückten Memecoins".

Von Wien aus will man den europäischen Markt aufrollen und Kryptowährungen der breiten Masse schmackhaft machen. Das Ziel in der EU sei die Massenakzeptanz, sagte der zur Eröffnung der Europazentrale in Wien aus Dubai angereiste chinesische Bybit-Gründer Ben Zhou .

Anschluss sucht man auch in der heimischen Krypto-Community. Die Europazentrale im 46. Stock des Wiener DC Towers soll dabei als "Krypto-Hub" fungieren. Wien habe man wegen seiner zentralen Lage, der starken rechtlichen und finanziellen Infrastruktur und dem Zugang zu hochqualifizierten, mehrsprachigen Fachkräften ausgewählt, sagte Mazurka.

Rund 100 Leute will man hierzulande beschäftigen. Tätig sein sollen sie auch an anderen Standorten in Europa, wie es bei dem Pressegespräch hieß. Neben Wien unterhält man bereits eine Niederlassung in Amsterdam. Auch in Deutschland, Frankreich, Spanien und Italien sind Standorte geplant. In Wien wurden bisher laut Unternehmensangaben 15 Mitarbeiter eingestellt.

Regulierung "Wendepunkt"

Der erste war im September der auf finanzrechtliche Fragen spezialisierte Anwalt Georg Harer, der den Lizenzierungsprozess in Österreich maßgeblich begleitet hat und jetzt die Rechtsabteilung der europäischen Bybit-Tochter leitet. Die seit Ende 2024 geltenen MiCAR-Regulierung (steht für Markets in Crypto-Assets Regulation) in der EU sei ein Wendepunkt. Sie biete hohe Standards bei Sicherheit, Verbraucherschutz und Transparenz und beuge auch gegen Geldwäsche vor, sagte Harer.