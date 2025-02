Wie ein Österreicher mit Kryptowährungen Millionen verdiente

In den nächsten beiden Jahren steckte er rund 50.000 Euro in Kryptoprojekte. Das Geld kratzte er, wie er sagt, zusammen. Aus seinem Gehalt, einer Lebensversicherung und auch einen Kredit nahm er auf. Im schlimmsten Fall hätte er sieben Jahre lang Blutplasma spenden müssen, um es zurückzuzahlen, erzählt Siedl dem KURIER: „Das war für mich ein erträgliches Szenario.“

Blockchain "großer Sprung"

Das sei aber gar nicht so wichtig. Denn Siedl hat es vor allem die Technologie hinter dem virtuellen Geld angetan: Die Blockchain. Die verteilte Datenbank, in der sämtliche Transaktionen dezentral auf Tausenden Servern dokumentiert werden, eigne sich nicht nur für ein alternatives Geldsystem, sondern für alle möglichen Anwendungen, sagt Siedl.

Man brauche keine zentrale Stelle, jeder könne alles nachrechnen, Manipulationen seien nicht möglich. „Wenn man sie richtig nutzt, kann sie ein großer Sprung für die Menschheit sein.“

Kleine Projekte

Investiert hat Siedl nicht in Bitcoin, sondern in zahlreiche kleine Projekte und Kryptowährungen, etwa Litecoin. Er habe sich dazu intensiv informiert, sagt Siedl: „Es waren jeden Tag sechs bis acht Stunden Arbeit. Ich bin frühzeitig bei jungen aufstrebenden Projekten ein- und zum richtigen Zeitpunkt wieder ausgestiegen.“

Seine Investmentstrategie bezeichnet er als „konträr“: Dabei unterscheide er sich nicht von Investoren wie Warren Buffett: „Je tiefer die Preise, desto mehr muss man kaufen.“ 2017 tauschte er erstmals größere Summen in Euro um. Heute legt Siedl sein Geld jeweils zur Hälfte in traditionelle Investments und zur anderen Hälfte in Kryptoprojekte an.