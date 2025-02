Die neuen Superreichen: Das sind die drei Top-Kryptomilliardäre

© REUTERS/DADO RUVIC

Die größten Krypto-Handelsplätze der Welt Für die Umschlagplätze von Bitcoin & Co., die mit Gebühren aller Art satte Profite machen, sind das gute Nachrichten. Während die Nummer 1 Binance mit Sitz auf den Cayman Inseln und Malta vor allem in Asien und Europa stark wächst, hat Coinbase ihren Fokus auf die USA gerichtet. Ihre Gründer zählen zu den reichsten Menschen der Welt.

In der EU versucht man mit Regulierung einen Wildwuchs an Anbietern und kriminellen Machenschaften einen Riegel vorzuschieben. Das Wachstum ist auch hier groß. Die österreichische Kryptoplattform Bitpanda, mit Holding-Sitz in der Schweiz, ist mit 6 Millionen Nutzern zu den Top-3 in Europa aufgestiegen. Nutzerzahlen in Österreich gibt man nicht bekannt. Bei der Finanzmarktaufsicht FMA schätzt man die Zahl heimischer Kryptoanleger auf rund 300.000. Hier die Porträts von den drei schillerndsten Kryptomilliardären:

© REUTERS/WILLY KURNIAWAN Changpeng Zhao, Ex-CEO von Binance

Changpeng Zhao (48), "der reichste Häftling der Welt": 64 Mrd. Dollar Der Mitgründer und Ex-Vorstandschef von Binance, der mit 150 Millionen Nutzer größten Kryptobörse der Welt, kommt laut aktuellen Schätzungen von Forbes auf ein Vermögen von 64 Milliarden Dollar. Das ist wegen des steilen Wachstums von Binance beinahe eine Verdoppelung innerhalb eines Jahres, jedoch lag „CZ“ , wie er in der Community genannt wird, 2022 schon einmal bei 65 Milliarden Dollar. Der Sohn chinesischer Einwanderer in Kanada ist damit der reichste Kryptomilliardär. Im Vorjahr machte er aber als „reichster Häftling der Welt“ internationale Schlagzeilen. Der 48-Jährige musste nach Geldwäschevorwürfen seinen Chefposten bei Binance räumen und wurde im April zu vier Monaten Gefängnis verurteilt. Das Gericht verhängte gegen Binance eine Rekordstrafe in Höhe von 4,3 Mrd. Dollar, weil mit Krypto-Transaktionen an Terrororganisationen wie Hamas oder Al-Kaida zugelassen wurden.

Trotz Haftstrafe, die er mittlerweile abgesessen hat, wird Zhao von seinen Anhängern wie ein Popstar gefeiert. Der Programmierer stammt aus einfachen Verhältnissen, jobbte zeitweise bei McDonalds, um sich durchzuschlagen. Nach dem Einstieg ins Trading gründete er 2017 seine eigene Börse. Binance stieg binnen 6 Monaten zur größten Kryptobörse auf und hatte in nur einem Jahr 10 Millionen Kunden. CZ hält maßgebliche Anteile an der firmeneigenen Kryptowährung Binance Coin.

© REUTERS/BRENDAN MCDERMID Brian Armstrong, CEO von Coinbase

Brian Armstrong, der "Kryptophilosoph": 12 Mrd. Dollar Der Vorstandschef und Mitgründer der US-Kryptobörse Coinbase und Widersacher von Changpeng Zhao kam zuletzt auf ein geschätztes Vermögen von 12 Milliarden Dollar. Armstrong, in der Community „Kryptophilosoph“ genannt, hält 18 Prozent an Coinbase, der Nummer 2 am Weltmarkt. Das Unternehmen mit Sitz in San Francisco wurde 2012 als einfache Bitcoin-Kaufplattform gegründet und bescherte den Kryptos nach und nach einen Massenmarkt. Im April 2021 ging Coinbase als erste große Kryptowährungsbörse an die NASDAQ. In den USA gilt Armstrong als Darling der Politik und tritt als Sprachrohr der Branche gerne in Talkshows auf. „Die Mission von Coinbase ist immer die Vergrößerung der wirtschaftlichen Freiheit in der Welt gewesen“, sagte der Kalifornier im Jänner in einem Forbes-Artikel. Im Geschäftsjahr 2024 schrieb die Plattform einen Nettogewinn von 2,6 Mrd. Dollar. Coinbase verwahrt mehr als 10 Prozent aller Bitcoin-Token, weshalb die Plattform als „too big zu fail“ gilt. Kippt Coinbase, erschüttert dies die ganze Kryptowelt.

© REUTERS/MARCO BELLO Michael Saylor, CEO von (Micro)Strategy