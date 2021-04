BWB-Chef Thanner: „Wir wären bei der Justiz besser angesiedelt“

Nach gültigem Recht gibt Thanner klarerweise keine Details preis, seine Behörde ist aus gutem Grund unabhängig und weisungsfrei gestellt. Thanner sagt: „Wenn wir streng prüfen, mag das manchen nicht gefallen. Wenn sich die Frau Minister als oberste Anwältin der Betriebe versteht, ist das ein klassischer Zielkonflikt. Wir wären bei der Justiz besser angesiedelt. Wir ermitteln ja vom Schema her ähnlich wie die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft.“

Dass der Haussegen zwischen Wirtschaftsministerium und BWB, nach Beschwerden über ihr teils strenges Vorgehen schief hängt, ist evident. Wie schief er hängt, zeigt sich jetzt.

Am Freitag ist mit Frist bis 17. Mai die besagte Novelle zum Wettbewerbsgesetz – mitsamt der neuen Berichtspflicht – zur Begutachtung ausgeschickt worden. Die Wettbewerbsbehörde ist nicht in die Ausarbeitung der Novelle eingebunden gewesen. Die Behörde hat vom Gesetzesentwurf auch erst am Freitag erfahren. Bis Dienstag gab es keinen Kontakt zwischen Schramböck und Thanner.