Burger, Pommes&Co.: Fastfood-Lokale öffnen wieder

Burger King

Mit Mitte März mussten sämtliche Burger King Filialen schließen. Nach mehrwöchiger Burger-Abstinenz, wird der Fastfood-Anbieter ab nächstem Samstag, 25. April, wieder in ganz Österreich die Drive-In-Schalter öffnen. Ausgenommen hiervon sind Autobahnstandorte.

Auch Lieferservice-Bestellungen werden in ausgewählten Restaurants ab Samstag nächster Woche wieder möglich sein. Bestellungen werden österreichweit zwischen 11:00 und 20:00 Uhr möglich sein. In ausgewählten Restaurants sogar länger.

Für die Wiedereröffnung hat sich das Unternehmen an die gegebenen Umstände der Covid-19-Pandemie angepasst. So wurden umfangreiche Maßnahmen getroffen, um die Gesundheit sämtlicher MitarbeiterInnen und KundInnen zu gewährleisten. "Neben dem Einsatz von Schutzmasken haben wir unsere ohnehin schon strengen Hygienerichtlinien erweitert und setzen zusätzlich auf kontaktloses Zahlen sowie Abstandsregelungen im Küchenbereich", sagt Hartmut Graf, CEO der TQSR Group. Die TQSR Group ist seit 2015 als Masterfranchisenehmer für Burger King in Österreich zuständig.