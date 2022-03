Wann es Ergebnisse gibt, steht nicht fest, die BWB möchte die Untersuchung aber "rasch" abschließen. Wie schnell das geht, werde "unter anderem von der Kooperationsbereitschaft der Marktteilnehmer abhängen". Voraussichtlich werde es im Sommer so weit sein, heißt es auf Anfrage des KURIER. Ausschlaggebend für das Prüfverfahren war der Eingang mehrerer Beschwerden, erklärt die BWB in einer Aussendung. Da die Behörde weisungsfrei ist, kann sie nicht von der Politik beauftragt werden.

Wo Tankstellen einkaufen

Österreichweit gibt es etwa 2.800 Tankstellen, so Klaus Brunnbauer, Obmann des Fachverbandes der Garagen, Tankstellen und Serviceunternehmungen in der Wirtschaftskammer. Etwa die Hälfte davon gehört großen Mineralölkonzernen wie BP, Shell und OMV. Allerdings kaufen auch kleineren Tankstellenketten Benzin und Diesel bei den großen Playern ein. Ein zusätzlicher Wettbewerb entsteht erst dadurch, dass sie auch bei anderen Anbietern einkaufen. Allerdings sind die tagesaktuellen Preise dafür seit dem Beginn des Kriegs in der Ukraine stark gestiegen. Dadurch gibt es weniger Alternativen für die kleinen und mittelgroßen Händler.