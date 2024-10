Wirtschaftsflaute, Bugetnot und neue Regierung: Zeitpunkt für Reformen ideal

Angesichts der angespannten Budgetsituation ist es nötig, äußerst rasch Reformen umzusetzen - etwa was die Aufgabenteilung zwischen Bund, Ländern und Gemeinden betrifft. Das haben der Fiskalrat, das Zentrum für Verwaltungsforschung KDZ und das Institut für Wirtschaftsforschung (Wifo) am Mittwoch in einer Pressekonferenz eingemahnt. Gefordert wurde verstärkte Kooperation oder auch ein Aus für Doppelgleisigkeiten. Kurzfristig sieht man aber auch höhere Steuern als Option.

"Die aktuelle Budgetsituation ist echt nicht leicht", konstatierte Fiskalrat-Präsident Christoph Badelt mit Verweis auf die Staatsfinanzen am Mittwoch in einer Pressekonferenz. Das Budgetdefizit liege über den Maastricht-Kriterien von 3 Prozent. Zugleich ortete er kaum Ambitionen im Finanzministerium, das Defizit wieder zurückzuschrauben. Die Abschaffung der kalten Progression sowie Mehrausgaben würden sich bemerkbar machen. Dazu komme die schlechte Wirtschaftslage, wobei Österreich hier auch von der Rezession in anderen Ländern, etwa in Deutschland, betroffen sei, erklärte er.

Wahlversprechen unfinanzierbar

Jüngste Wahlversprechen sind laut Badelt hier nicht unbedingt geeignet, gegenzusteuern - im Gegenteil: "7 Prozent Defizit wären da locker drin, wenn man das alles addiert." Entwicklungen wie der demografische Wandel würden zu wenig berücksichtigt, bekrittelte er. Der höhere Anteil älterer Menschen bedeute enorme Herausforderungen für Bereiche wie Pensionen, Gesundheit oder Pflege.