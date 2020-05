Unternehmer vom Amtsschimmel verfolgt

Weinhofer: "Der Verwaltungsaufwand, in Österreich ein Unternehmen zu gründen, dauert zehn Arbeitstage. Mehr als doppelt so lange wie im EU-Durchschnitt mit 4,5 Tagen, aber sogar zehn Mal so lange wie in Dänemark und Polen." Nach der Firmengründung wird es dann oft erst so richtig bürokratisch. Etwa für die Immobilienwirtschaft. Peter Oberlechner, Leiter des Immobilienrechts in der renommierten Anwaltskanzlei Wolf Theiss, kritisiert die – noch dazu häufig wechselnden – Hürden. So sehe die Wiener Bauordnungsnovelle 2014 neben ein paar Erleichterungen auch neue Erschwernisse vor.