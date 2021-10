Bürgerinitiative erhebt schwere Vorwürfe gegen Ferrero

Am Beispiel des Ferrero-Verkaufsschlagers „Nutella“ werde ersichtlich, wie lange und intransparent die globalen Lieferketten des Konzerns seien, so die Initiative. Zucker stamme aus Brasilien und Australien, Palmöl aus Malaysia, Kakao komme aus Westafrika, die Milch aus Europa und das Soja-Lecithin aus Indien.

Ein Schachtelkonstrukt mit über 100 Subfirmen und hunderten weiteren Auftragnehmern sorge dafür, dass zwar enorme Gewinne erwirtschaftet würden, aber kaum Steuern dafür gezahlt werden müssten. Zudem würden Verbrechen wider Menschenrechte und Umweltstandards auf Zulieferer abgewälzt, die nachweislich unter absoluter Abhängigkeit des Ferrero-Konzerns stünden.

Vorwürfe seit Jahren

„Ferrero ist ein Paradebeispiel dafür, wieso es gesetzliche Schranken in Form eines Lieferkettengesetzes braucht. Die Vorwürfe, die wir in dem Dossier zusammengefasst haben, bestehen teilweise seit Jahren", so Initiativen-Sprecherin Veronika Bohrn Mena. Dutzende Experten hätten darauf in vielen Ländern der Welt auf allen Kontinenten der Erde aufmerksam gemacht, aber es habe sich nichts geändert.