IHS-Chef Bonin: Staat muss 5 Mrd. Euro pro Jahr einsparen

Holger Bonin, Chef des Instituts für Höhere Studien (IHS), sieht angesichts des Budgetdefizits und der düsteren Wirtschaftsprognosen einen milliardenschweren Sparbedarf beim Staat. "Selbst wenn die Konjunktur wieder anspringt, bleiben wir über der Budgetdefizitgrenze, das heißt wir haben ein strukturelles Problem", sagte Bonin am Sonntag in der ORF-Pressestunde. Den Sparbedarf beziffert Bonin inzwischen auf fünf Milliarden Euro pro Jahr.

Budgetdefizit bei bis zu vier Prozent

Bonin sagte, die Wirtschaftsprognosen hätten sich seit dem Sommer verschlechtert, was zur Folge habe, dass das Budgetdefizit bei bis zu vier Prozent liege. Um es auf drei Prozent zu verringern, müssten im Jahr fünf Mrd. Euro eingespart werden. Diese Größenordnung sollte daher auch anstrebt werden. Man brauche im Budget Spielräume, um in Zukunftsthemen investieren zu können, etwa in die Bildung oder die Infrastruktur.