Budgetkrise: Warum sich die Prognosen so stark unterscheiden

Was bedeutet das für den Schuldenstand?

Laut BMF wachsen Österreichs Schulden heuer um 17,3 auf 389 Milliarden Euro an – das wären 2,5 Milliarden mehr als im März angenommen. Die Schuldenquote, also die Staatsverschuldung in Relation zur Wirtschaftsleistung, steigt um 1,8 Prozentpunkte auf 79,3 Prozent.

Wie kann es sein, dass sich Prognosen innerhalb eines halben Jahres so stark verändern?

Das dürfte mehrere Gründe haben. Erstens: Österreich ist ein industrielastiger Standort. Wegen hoher Energie- und Lohnkosten im Euroraum – vor allem hierzulande – sind die Warenexporte heuer noch stärker eingebrochen als im Frühjahr angenommen. Zudem konsumieren die Menschen, trotz höherer Reallöhne, wider Erwarten kaum mehr als 2023. Zweitens: Laut der Nationalbank unterlaufen den Institutionen im Euroraum seit der Covid-Pandemie deutlich mehr Prognosefehler – unter anderem wegen unerwarteter Preisanstiege oder Lieferkettenproblemen, die zu Engpässen führten.