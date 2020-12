Brüssel eröffnet den Kampf gegen Big-Tech-Giganten

Neue Regeln für das Internet seien überfällig, bestätigt auch Europaministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) dem KURIER: „Der derzeitige EU-Rechtsrahmen wurde zuletzt im Jahr 2000 aktualisiert, das ist das digitale Mittelalter. Ich bin daher froh, dass die Kommission den Digital Services Act präsentiert hat und jetzt der Startschuss für eine europaweite Diskussion gegeben wird.“

Bis der Realitätstest der neuen EU-Regelungen bestanden ist, werden aber noch mindestens ein bis zwei Jahre vergehen. Auch EU-Parlament und der Rat der zuständigen EU-Minister müssen zustimmen.

„In Österreich sind wir deshalb, in enger Abstimmung mit der Kommission, vorangegangen und nehmen große Plattformen bereits in die Pflicht“, so Edtstadler und verweist auf das am Donnerstag im Nationalrat beschlossene Kommunikationsplattformengesetz. „Es gilt, die Meinungsäußerungsfreiheit zu schützen“, so Edtstadler, „das können wir keinesfalls den US-amerikanischen Datenkonzernen überlassen.“

Einfach wird es nicht, die Marktmacht der großen US-Konzerne einzuhegen, die schon seit Monaten massiv für möglichst gefällige Vorschläge aus Brüssel lobbyieren. Dabei bemühte sich die EU-Kommission stets, ihre Vorschläge möglichst harmlos aussehen zu lassen: Unternehmen seien mehr als willkommen, in der EU erfolgreich zu sein - aber eben nur, wenn andere Firmen nicht unrechtmäßig kleingehalten werden, sagte Vestager.