Britische Wirtschaft stagniert: Brexit bremst Kauflaune der Bürger

Die Brexit-Unsicherheit hat die britische Wirtschaft Ende 2019 ausgebremst. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) stagnierte zwischen Oktober und Dezember zum Vorquartal, wie das nationale Statistikamt ONS am Dienstag in London mitteilte. Zum Vorjahresquartal ging es um 1,1 Prozent bergauf und damit so langsam wie seit Anfang 2018 nicht mehr. Ein schwächeres Wachstum gab es zuletzt Mitte 2012. Auch der private Konsum blieb so schwach wie seit vier Jahren nicht mehr.

„Dies ist eine schmutzige Zahl, die den wahren Eindruck von der Leistung der britischen Wirtschaft vermittelt, die durch die Wahl vom 12. Dezember verschleiert wurde“, sagte Jeremy Thomson-Cook, Chefökonom beim Zahlungsanbieter Equals Group. Nach dem klaren Wahlsieg von Premierminister Boris Johnson signalisierten die jüngsten Konjunktur-Daten allerdings mehr Optimismus.