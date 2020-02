Linzer Rubble Master: Brexit-Wirren bei Tochter in Nordirland

Vor zwei Jahren übernahm die Linzer Rubble Master, Hersteller mobiler Brecheranlagen, den Siebhersteller Maximus mit Sitz in Belfast/ Nordirland. Seither herrsche wegen des Brexits enorme Verunsicherung, berichtet Rubble-Master-Chef Gerald Hanisch. Entscheidungen über Bauprojekte würden hinausgezögert, viele Fachkräfte aus Polen oder den baltischen Staaten hätten Irland mittlerweile verlassen.

Dass Nordirland und Irland künftig eine Grenze haben sollen, könne sich hier keiner vorstellen. „Da wird es eine Lösung geben müssen. Und alle hoffen auf ein gutes Verhältnis zur EU“, sagt Hanisch. Zu Jahresbeginn führte er die Siebproduktion in Belfast und die Brecherproduktion zur einheitlichen Marke „RM Group“ zusammen. Jetzt gehe es darum, die Integration weiter voranzutreiben und die Arbeitskräfte „stärker an uns zu binden“. Um den Fachkräftenachwuchs zu sichern, will Hanisch eine Art duale Ausbildung nach österreichischem Vorbild in Belfast umsetzen und plant Kooperationen mit Schulen.