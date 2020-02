Traum eines Brexiteers: EU-Austritt Italiens und Dänemarks - aber sicher nicht

In kaum einem anderen EU-Land ist die Zustimmung zur Union so hoch. Mehr als vier Fünftel der Bevölkerung gaben in einer Eurobarometer-Umfrage an, dass ihr Land von der EU-Mitgliedschaft profitiere.

Sicher ist aber auch: Wie viele Briten sind auch die Dänen keine Freunde von immer mehr Integration innerhalb der EU oder von mehr Macht für Brüssel. Den Euro wollten sie ebenso wenig wie das wirtschaftsliberale Großbritannien – und so baute Dänemark zu London engere Beziehungen auf als zu den anderen Staaten in der EU.