Briten-Wahl und Handelsdeal-Signale lösen Kursfeuerwerk aus

Am Aktienmarkt stieg der Dax bis zu 1,5 Prozent auf ein Zwei-Jahres-Hoch von 13.417,48 Punkten und lag damit nur noch knapp 200 Zähler unter seinem Rekordhoch. Der EuroStoxx50 markierte mit 3761,68 Stellen den höchsten Stand seit gut viereinhalb Jahren. Der britische Nebenwerte-Index, in dem meist vom Heimatmarkt abhängige Firmen notiert sind, gewann in der Spitze 6,6 Prozent und notierte mit 21.910,75 Punkten so hoch wie noch nie.

Reine Formalität

Der Premierminister werde seinen Brexit-Deal nun voraussichtlich noch vor Weihnachten dem Unterhaus zur Abstimmung vorlegen, prognostizierte Rupert Thompson, Chef-Analyst des Vermögensverwalters Kingswood. Die Verabschiedung sei nur eine Formalität und die Gefahr eines chaotischen EU-Ausstiegs Großbritanniens zum 31. Januar 2020 gebannt.