Brisanter Namensstreit um die Austrian Limited

Es gibt bereits eine „Austrian Limited“

Bislang hatte die neue Gesellschaftsform in der Start-up-Szene und Politik auch schon einen Projektnamen: „Austrian Limited“. Oder auch „Austria Limited“. Was offenbar übersehen wurde: Es gibt bereits eine „Austrian Limited“. Laut Firmenbuch in Form der „Austrian Limited E-Commerce GmbH“.

Dabei handelt es sich um eine digitale Produkt-, Werbe- und Verkaufsplattform für rund 250 österreichische Manufakturen und Betriebe.

Die Palette der namhaften Unternehmen reicht von R. Horn’s (Taschen, Wien) über Frauenschuh (Mode, Tirol) und Vulcano (Schinken, Steiermark) bis zur Winzer-Domäne Wachau. Gegründet wurde die Firma 2016.

Unternehmer stark verunsichert

Gründer und Chef Peter Syrch ist irritiert, dass die neue Gesellschaftsform für Start-ups so heißen könnte wie sein Unternehmen. „Dabei würde es keinen Unterschied machen, ob die Gesellschaft dann Austria oder Austrian Limited heißt.“