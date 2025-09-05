Brisante Anklage gegen dubiosen Immobilien-Pleitier aus Wien

In diesem Fall hat die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) ordentlich Tempo gemacht. Sie „erhebt in der Causa Immobilienunternehmen LNR erstmals Anklage, und zwar gegen einen Wiener Immobilienunternehmer wegen betrügerischer Krida (§ 156 Abs 1 StGB). Eine entsprechende Anklageschrift wurde beim Landesgericht für Strafsachen Wien eingebracht. Sie soll den Immobilienunternehmer Lukas Neugebauer betreffen, in dessen Konkursverfahren mittlerweile 147,35 Millionen Euro an Forderungen angemeldet wurden.

„Die Staatsanwaltschaft wirft dem Wiener Immobilienunternehmer vor, in einem Zeitraum von Oktober 2024 bis Dezember 2024 übermäßig hohe persönliche Ausgaben in Höhe von rund 145.000 Euro getätigt zu haben, und zwar nachdem über sein privates Vermögen bereits ein Insolvenzverfahren eröffnet worden war. Die Gläubigerforderungen gegen ihn belaufen sich auf mehr als 82 Millionen Euro“, so die WKStA. „Der Immobilienunternehmer hatte ursprünglich teils mit anderen Personen mehrere Gesellschaften betrieben, die sich nun ebenfalls in Insolvenz befinden. Durch die übermäßig hohen persönlichen Ausgaben soll der Unternehmer die Befriedigung von Forderungen seiner Gläubiger verhindert bzw. geschmälert haben. Die Ausgaben sollen unter anderem für Luxusurlaube, kostspielige Einkäufe und Lokalbesuche getätigt worden sein.“ Der Strafrahmen beträgt bis zu fünf Jahre Haft.

Indes hat Lukas Neugebauer in früheren Stellungnahmen gegenüber dem KURIER die Vorwürfe bestritten.